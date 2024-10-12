На Камчатке туристическую яхту выбросило на берег в бухте Ольга Кроноцкого заповедника.

Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

«Рано утром капитан подал сигнал бедствия: судно село на мель вблизи берега. Сотрудники службы охраны заповедных территорий, дежурившие на кордоне «Кроноки», оперативно эвакуировали всех пассажиров на берег с помощью моторной лодки», — говорится в сообщении.

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