В Подмосковье составили список маршрутов до музеев региона

В Минтрансе Московской области составили список маршрутов до музеев, расположенных в Красногорске, Истре, Серпухове, Пушкине и Чехове.

Об этом сообщает Regions.ru.

В список попали такие музеи, как музей-усадьба Архангельское, музей «Новый Иерусалим», государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина в Больших Вязёмах.

Также в перечне представлен музей-заповедник Антона Чехова «Мелихово» и Серпуховский историко-художественный музей.

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