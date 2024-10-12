Озвучена стоимость туров на Байкал в Новый год

Эксперты рассказали, в какую сумму обойдется новогодний отдых на Байкале и когда лучше покупать путевки.

Как сообщает РИА Новости, спрос на новогодние туры на Байкал за год вырос примерно на десять процентов, при этом бронирование идет более быстрыми темпами.

Путешественники предпочитают лететь к знаменитому озеру через Иркутск, а не Бурятию, говорят туроператоры. Рейсов в Улан-Удэ меньше, и билеты в Иркутск чаще дешевле, пояснили в компании "Алеан".

Еще один аргумент — самый красивый лед образуется вдоль западного берега – от острова Ольхон до поселка Листвянка в Иркутской области. Пик его прозрачности – с начала февраля до середины марта, и это еще один высокий сезон для поездок.

За год путевки подорожали примерно на 20 процентов. Раннее бронирование – реальная возможность сэкономить до пяти процентов цены. Тогда экскурсионный тур на четыре дня может стоить от 58 тысяч рублей на двоих.

Ранее «СП» писала, что в Китае решили облегчить предоставление платежных услуг для путешественников, прибывающих в страну из-за рубежа.