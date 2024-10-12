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Озвучена стоимость туров на Байкал в Новый год

Эксперты рассказали, в какую сумму обойдется новогодний отдых на Байкале и когда лучше покупать путевки.

Озвучена стоимость туров на Байкал в Новый год
© РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, спрос на новогодние туры на Байкал за год вырос примерно на десять процентов, при этом бронирование идет более быстрыми темпами.

Путешественники предпочитают лететь к знаменитому озеру через Иркутск, а не Бурятию, говорят туроператоры. Рейсов в Улан-Удэ меньше, и билеты в Иркутск чаще дешевле, пояснили в компании "Алеан".

Еще один аргумент — самый красивый лед образуется вдоль западного берега – от острова Ольхон до поселка Листвянка в Иркутской области. Пик его прозрачности – с начала февраля до середины марта, и это еще один высокий сезон для поездок.

За год путевки подорожали примерно на 20 процентов. Раннее бронирование – реальная возможность сэкономить до пяти процентов цены. Тогда экскурсионный тур на четыре дня может стоить от 58 тысяч рублей на двоих.

Ранее «СП» писала, что в Китае решили облегчить предоставление платежных услуг для путешественников, прибывающих в страну из-за рубежа.

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