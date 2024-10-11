Петербург принял 8,7 миллионов туристов с января

Петербург принял 8,7 млн туристов с января
Санкт-Петербург принял 8,7 млн туристов с января 2024 года.
Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал вице-губернатора Бориса Пиотровского.
«Показатели стремятся к допандемийным — в 2023 году за аналогичный период в город на Неве приехали около 7,8 млн путешественников, а всего за весь предыдущий год — 9,4 млн», — написал он.
Загрузка мест размещения за данный период составила 67%.
Больше всего туристов приезжали из Москвы и Карелии.
Ранее в комитете по туризму Москвы рассказали, что в кафе и ресторанах столицы за полгода побывали более 2 млн гостей из других регионов страны.