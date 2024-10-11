Минтранс не будет легализовывать овербукинг

Министерство транспорта не планирует легализовывать практику овербукинга у авиакомпаний. Об этом журналистам рассказал глава ведомства Роман Старовойт.

За последний месяц тема сверхбронирования уже несколько раз поднималась на самом высоком уровне. По закону он прямо не запрещен, но и никак не контролируется. Так, Общероссийское объединение пассажиров предложило обязать перевозчика выплачивать клиентам денежную компенсацию при овербукинге. Ее размер может составлять от 10 до 50 тыс. руб.

В свою очередь, в Госдуме попросили Минтранс на законодательном уровне запретить авиакомпаниям продавать больше билетов, чем предусмотрено пассажирских мест на каждом конкретном рейсе. Подобные ситуации вызывают у пассажиров ощутимый стресс и создают целый ряд неудобств и даже дополнительные расходы.

Впрочем, глава Минтранса высказался по этой теме предельно конкретно:

«Нет, мы не планируем легализовывать овербукинг. Внимательно следим за авиакомпаниями, чтобы не допускать таких ситуаций, когда пассажир приходит по купленному билету и не попадает на рейс. Эти сбои должны решаться перевозчиками в законном порядке».

Отметим, что большинство подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома» также выступают против узаконивания сверхбронирования. Денежные компенсации от авиакомпаний также не прельщают значительную часть читателей.