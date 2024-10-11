Минтранс не будет легализовывать овербукинг
Министерство транспорта не планирует легализовывать практику овербукинга у авиакомпаний. Об этом журналистам рассказал глава ведомства Роман Старовойт.
За последний месяц тема сверхбронирования уже несколько раз поднималась на самом высоком уровне. По закону он прямо не запрещен, но и никак не контролируется. Так, Общероссийское объединение пассажиров предложило обязать перевозчика выплачивать клиентам денежную компенсацию при овербукинге. Ее размер может составлять от 10 до 50 тыс. руб.
В свою очередь, в Госдуме попросили Минтранс на законодательном уровне запретить авиакомпаниям продавать больше билетов, чем предусмотрено пассажирских мест на каждом конкретном рейсе. Подобные ситуации вызывают у пассажиров ощутимый стресс и создают целый ряд неудобств и даже дополнительные расходы.
Впрочем, глава Минтранса высказался по этой теме предельно конкретно:
«Нет, мы не планируем легализовывать овербукинг. Внимательно следим за авиакомпаниями, чтобы не допускать таких ситуаций, когда пассажир приходит по купленному билету и не попадает на рейс. Эти сбои должны решаться перевозчиками в законном порядке».
Отметим, что большинство подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома» также выступают против узаконивания сверхбронирования. Денежные компенсации от авиакомпаний также не прельщают значительную часть читателей.
«Если забронирован экскурсионный тур, на который нужно успеть по времени, или стыковка, зачем мне компенсация?» – заметил один из пользователей.