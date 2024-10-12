Названы лучшие маршруты для путешествий на поездах по России

Маршруты из Сортавалы в Рускеалу и из Москвы в Переславль-Залесский назвали лучшими для путешествий на поезде осенью по России. Подборку составили в онлайн-сервисе «Туту», она поступила в редакцию «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Эксперты отметили, что «Рускеальский экспресс» с интерьерами конца XIX — начала XX века идет около часа из карельского города Сортавалы в горный парк «Рускеала», а также в обратном направлении, и является единственным в России ежедневным ретропоездом на паровозной тяге.

Что касается поезда из Москвы в Выборг, по этому маршруту можно отправиться на фирменном поезде без экскурсий и дополнительной программы либо на туристическом поезде, который следует из Москвы в города Карелии, а затем в Выборг.

Также в подборке оказались маршруты из Москвы в Переславль-Залесский, из Бологого в Осташков, из Томска и Новосибирска в Бийск, из Иркутска к Байкалу и из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму.

Ранее город Сочи назвали самым популярным городом для парного отдыха. Аналитики отметили, что на него приходится 21 процент бронирований среди российских пар. За ним последовали Кисловодск, Калининград и Казань.