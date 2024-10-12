В Запорожской области планируют создать курорт

Морской курорт, который планируется создать в Запорожской области, предусматривает строительство отелей на 15 тысяч номеров. Об этом сообщил глава Департамента развития туризма Минэкономразвития Алимбек Хидзев на круглом столе о реновации туристической инфраструктуры новых регионов.

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Хидзев напомнил о поручении Президента РФ о создании федеральных круглогодичных морских курортов до 2030 года.

«В Запорожской области прорабатывается проект морского курорта «Приморск», заявлено 15 тысяч номеров», — сообщил он.

Проект «Пять морей и озеро Байкал» предусматривает создание туристических кластеров в Санкт-Петербурге, Калининградской области, Крыму, Краснодарском крае, Дагестане, Бурятии, Иркутской области, Приморском крае и Запорожской области.