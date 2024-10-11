Новороссия и Донбасс могут стать центрами развития спорта и туризма

Донецкая народная республика и Новороссия могут превратиться в центры развития спорта и туризма. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев на пленарном заседании конференции "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России".

"Работа по созданию и восстановлению спортивных объектов на новых территориях идет полным ходом. Перед нами стоят задачи интеграции в спортивную жизнь страны и укрепления здоровья нации через массовый спорт, - сказал Дегтярев. - Благодаря нашим усилиям Новороссия и Донбасс могут стать важными центрами развития спорта и туризма".

Конференция "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России" проходит с 11 по 12 октября. ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.