ЛНР планирует стать хабом для развития туризма

Власти Луганской Народной Республики (ЛНР) планируют, что в Азово-Черноморском кластере регион займет позицию туристического хаба, через который будут идти пассажиро- и грузопотоки. Об этом сообщила в ходе конференции "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России" вице-премьер ЛНР Светлана Подлипаева.

"Что касается туризма: у нас нет выхода к Черному и Азовскому морям, но мы видим себя как неотъемлемую часть Азово-Черноморского кластера, как некий хаб, транзит. Через нас можно запускать грузопоток, пассажиропоток", - сказал она.

Подлипаева уточнила, что для реализации этой идеи необходимы некоторые вложения в развитие транспортной и туристической инфраструктуры, а также решение проблем с кадровым голодом. Решение этих задач вице-премьер видит в том числе через государственные меры поддержки, упрощение на период восстановления и развития региона процедур по их получению.

Азово-Черноморский кластер включает девять субъектов. Семь из них имеют выход к Черному и Азовскому морям, а еще два - Луганская Народная Республика и Республика Адыгея - находятся в непосредственной близости от него. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что для развития кластера готовятся мастер-планы, предварительно определены 212 опорных населенных пунктов, в них проживают более 11 млн человек - это свыше 60% населения регионов кластера.

Конференция "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России" проходит с 11 по 12 октября. ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.