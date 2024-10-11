Туроператоров познакомят с потенциалом Волгоградской области

Представители туристических агентств и организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Казани, Мурманска, Ярославля, Тамбова, Ульяновска, Ростова-на-Дону, Тюмени и Саратова стали участниками информационного тура, который стартовал в регионе с 11 октября.

Специалисты уже ознакомились с национальным маршрутом «ВолгоГранд-34 впечатления», в котором задействуют мультимедийные инсталляции событий и другие современные технологии. В течение 3 дней гостей Волгоградской области ждут путешествия в 3 эпохи жизни одного города – Царицына – Сталинграда – Волгограда. Каждый экскурсионный день будет посвящен определенной тематике.

Один из маршрутов проходит через исторические улицы города, пожарную каланчу и музеи Волгограда. Во второй день экскурсионной программы гости погрузятся в историю Сталинградской битвы – их ждут иммерсивная экскурсия, посещение Мамаева кургана и других знаковых мест, сообщили в обладминистрации.

Заключительный однодневный маршрут будет посвящен современной эпохе Волгограда. Он включает в себя прогулку по улице Мира, посещение планетария и стадиона «Волгоград Арена», знакомство с основными точками питания и размещения.

Добавим, что в Волгоградской области ведется комплексная работа по развитию туризма. Путешественникам доступны 411 гостиниц и отелей, свыше 2 тыс. кафе и ресторанов. Для достижения целей в этой отрасли используют возможности нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Губернатор Андрей Бочаров на стратегической сессии поставил задачу поэтапно увеличить ежегодное число гостей региона до 5 млн человек.