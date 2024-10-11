Депутат: Крым остается лидером по части турпотока

Крым потерял часть турпотока, но остается в числе лидеров в сфере туризма среди российских регионов, сказал глава Комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев 11 октября на круглом столе о реновации туристической инфраструктуры новых регионов.

По словам Тарбаева, туризм на сегодняшний день — не просто путешествия и развлечения, но и экономический инструмент.

«Развитие туризма ведет за собой развитие многих смежных отраслей. В последнее время в России туризм набрал большие обороты, показатели по всем регионам растут, видим почти трехкратный рост по экономическим показателям и по росту турпотока», — сказал Сангаджи Тарбаев.

Глава комитета отметил, что нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» включает пять федеральных программ. Создание туристической инфраструктуры в новых регионах является одним из приоритетов. При этом больше всего туристов посещают Крым.

«Крым сейчас потерял часть турпотока, но остается в лидерах среди российских регионов», — сказал Тарбаев.

Также очень популярны среди россиян путешествия на Кавказ, Алтай и Дальний Восток, в Сибирь и Карелию.