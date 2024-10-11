Пенсионер из Узбекистана пожаловался Путину на «Победу»

Вокруг «Победы» разгорается очередной скандал. Недовольный сервисом лоукостера пенсионер из Узбекистана заявил, что авиакомпания дискредитирует понятие «победа», и написал жалобу Президенту РФ Владимиру Путину.

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По словам самого мужчины, он собирался навестить родственников в Омске. Полет состоял из нескольких сегментов: из Узбекистана «Аэрофлотом» в Москву, а дальше «Победой» в Омск. С первой частью пути проблем не было, но во время пересадки случился казус, который довел пенсионера до приемной главы государства.

С собой у пассажира была только ручная кладь весом около 5 кг. По прилете в Шереметьево он подошел к стойке регистрации «Победы» в терминале D. Представитель авиакомпании сразу предупредила, что сумку придется сдать в багаж. Это обойдется в 2500 руб.

Мужчина возражать не стал и полез за кошельком. Но в последний момент девушка вдруг предложила ему оформить сумку как ручную кладь. Так якобы получится сэкономить. Естественно, путешественник согласился и отправился к кассе «Победы». Именно там его ждал неприятный сюрприз.

Сотрудница сообщила, что стоимость услуги – 4 тыс. руб. Удивленный пассажир попытался поспорить и объяснить, что ему назвали другую сумму. Но это не помогло.

«Когда я сообщил кассирше, что мне надо оплатить 2500 руб, она не поленилась: позвонила сотруднице с регистрации и выговорила ее за то, что с меня хотят мало взять», – утверждает мужчина.

Пенсионер в итоге решил заплатить, но позже написал претензию в авиакомпанию. В «Победе» объяснили, что он воспользовался услугой «Приоритет» и сделал это добровольно. Так что никаких извинений и компенсаций ему не полагается.

Мужчину такой ответ не устроил, он отправил письмо в администрацию Президента РФ с жалобой на лоукостер и просьбой посодействовать ему в возврате денег за навязанную услугу. Также пенсионер попросил Владимира Путина обратить внимание на то, что авиакомпания порочит само понятие «победа», так как она «пользуется безвыходностью людей и обдирает их».