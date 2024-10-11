Российская путешественница пообщалась с иностранцами на Сицилии, Италия, и объяснили их нежелание ехать в РФ фразой «рискованно, танки по улицам ездят». Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

По словам туристки, она часто знакомилась в поездке с отдыхающими из разных стран — Новой Зеландии, Польши, США. Все они рассказывали ей, что хотели бы побывать в России, однако считают эту затею рискованной. Собеседница издания сделала вывод, что на них влияет пропаганда.

«Например, пара из Новой Зеландии рассказала, что в новозеландских СМИ постоянно твердят о том, что Россия — самая опасная страна и что ехать туда очень рискованно. Мол, у нас чуть ли не танки по улицам ездят. Я очень смеялась», — поделилась она.

Аналогичное мнение высказала пара из Польши — они считают Россию небезопасной. А туристы из США и вовсе побоялись оказаться в русской тюрьме в качестве шпионов, которых «потом обменяют на политзаключенных».

«Очень обидно, что они во все это верят и на полном серьезе считают, что в Москве идут какие-то бои и здесь вот-вот может случиться что-то страшное. Я-то думала, что иностранцы не едут к нам, потому что это сложно из-за логистики или получения визы, а оказалось, что на них влияет и пропаганда», — заключила россиянка.

Ранее эта же туристка рассказала, что местные жители в Италии обожают и очень ждут русских туристов. Большинство ее знакомых итальянцев восхищаются щедростью россиян, которые привыкли тратить в отпуске много денег.