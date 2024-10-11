Эксперты раскритиковали изменения в туристическом законодательстве

В ходе дискуссий на Втором Международном конгрессе туроператоров в Минске участники рынка раскритиковали изменения понятия турпродукта – ключевого в отраслевом законе.

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«Этот вопрос обсудили концептуально, но он не был поддержан ни туроператорами – а участвовало около 60 средних и крупных компаний, – ни турагентами, ни страховщиками», – сообщил TourDom.ru вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

При этом заместитель Комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко предложила обсудить вопрос в парламенте, поскольку «он вызывает жаркие споры».

Выступления на конгрессе стали первой публичной реакцией на письмо, которое отправил в Минэкономразвития президент РСТ и руководитель туроператора «Алеан» Илья Уманский. Ссылаясь на мнение турбизнеса, он вместо формулировки «размещение плюс перевозка» предложил использовать другую – «размещение плюс любая туристическая услуга» за одну цену.

«Для определенных игроков это очень выгодно. Но лоббировать свои узкие интересы – это неправильно. Нужно отстаивать интересы всего рынка, а не точечно», – отметила во время выступления на конгрессе гендиректор Pegas Touristik Анна Подгорная.

Она добавила, что комплексный турпродукт хорошо себя зарекомендовал как на рынке выездного туризма, так и внутреннего.

Позицию гендиректора Pegas поддержал Сергей Агафонов, руководитель турагентской сети «Магазин горящих путевок». Он считает, что турагентства (в случае изменения понятия турпродукта. – Ред.) уйдут в «серую» зону, потому что многим придется получать фингарантии и они не смогут этого сделать.

Ранее мы писали о том, что на Координационном совете в Общественной палате предложили разделить понятия турпродукта для выездного и внутреннего (а также въездного) туризма. В первом случае предложено в составе турпродукта оставить перевозку за пределы России. В настоящее время поправки, касающиеся изменения понятия, как уточнил Юрий Барзыкин, еще не внесены на рассмотрение правительства.

Второй Международный конгресс туроператоров, организованный ассоциацией «Турпомощь», проходил в белорусской столице 9–11 октября. В повестке такие темы, как госполитика и инструменты развития туризма в СНГ, новая логистика и транспортное обеспечение международного туризма, формирование трансграничных туристических продуктов, авиационное обеспечение международного туризма и др. Первый международный конгресс туроператоров состоялся в сентябре прошлого года в казахстанском Актау.