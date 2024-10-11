Авиабилеты по России продолжат дорожать, но без резких скачков

За год цена авиатоплива в России, по словам экспертов, подскочила на 45%, при этом билеты в экономклассе, согласно данным Росстата, подорожали гораздо менее существенно – с декабря прошлого года на 18% (усредненный показатель увеличился до 7553 руб.). Похожую цифру приводили на Восточном экономическом форуме и представители ФАС – за полгода рост составил 20%. Редакция TourDom.ru постаралась разобраться, насколько эти показатели связаны между собой и чего ждать дальше – есть ли надежда на то, что перелеты по России подешевеют.

«Нет, оснований для снижения цен нет, а для роста – наоборот, – говорит председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин. – Снизить цены может охлаждение спроса, но спрос не охлаждается. К тому же субсидий и плоских тарифов для потребителей недостаточно, чтобы тарифы опустились. В этой ситуации авиакомпании не могут летать себе в минус, как в 2022 и 2023 годах. Авиакомпаниям нужно делать финансовый задел, а затраты только возрастают».

При этом 100%-ной корреляции между ценой билетов и стоимостью топлива нет. Дорогой керосин, разумеется, влияет на размер тарифа (доля топлива составляет 30–40% оперативных расходов авиакомпаний), но определяют подорожание другие факторы. Например, в августе на бирже цена авиатоплива доходила до 90 тыс. руб. за тонну (при том, что 2 года назад она составляла 45 тыс. руб.), однако взрывного роста цен на билеты не произошло.

И не могло, потому что у авиакомпаний долгосрочные контракты по топливу, к тому же работает демпферный механизм.

«Очень сильно выросли затраты на самолеты, в частности на комплектующие. Цена на некоторые детали взлетела в несколько раз, – перечисляет причины подорожания полетов Дмитрий Горин. – Кроме того, нужно учитывать инфляцию, рост фонда оплаты труда, другие сопутствующие траты. Не стоит забывать и про валютную составляющую».

При этом, как обращает внимание коммерческий директор ICS Group Дмитрий Филатовский, рост цен в 18% – это перелет в экономклассе по России. В некоторые периоды и по некоторым направлениям в течение этого года, наоборот, фиксировалось снижение.

«Если говорить о международных перевозках, то, например, в Эмираты по сравнению с прошлым годом билеты даже подешевели. Например, в спокойный сезон в этом году можно было купить билеты за 35–45 тыс. руб., в прошлом – за 55–60 тыс. руб. Очень конкурентная среда, все перевозчики смотрят друг на друга», – говорит Дмитрий Филатовский.

По мнению экспертов, в ближайшие месяцы рост цен продолжится – повышаться тарифы будут на величину инфляции.

«Думаю, процесс будет плавным, без резких скачков. Все в конечном итоге будет регулироваться рынком», – отмечает Дмитрий Филатовский.

Ранее TourDom.ru написал о том, что Федеральная антимонопольная служба не выявила необоснованного роста цен на авиабилеты экономкласса на рейсах по России. По словам руководителя ведомства Максима Шаскольского, претензии есть только к S7 и уже возбуждено дело по антимонопольной линии.