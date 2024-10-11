В Крыму заявили о положительной динамике в сфере туризма

Республика Крым сохраняет положительную динамику во всех отраслях, включая туризм, несмотря на то, что является прифронтовым регионом, сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

За первое полугодие 2024 года Крым посетили 2 млн туристов, за 2023 год в целом - 5,2 млн туристов, что на 20% ниже уровня 2022 года. Несмотря на это, отрасль в регионе развивается, и в интервью ТАСС Аксенов заявлял, что курорты Крыма за 10 лет в составе России приняли более 60 млн туристов, построены и модернизированы сотни объектов размещения. А министерство курортов и туризма Республики Крым планирует к 2036 году увеличить турпоток в регион до 10 млн туристов в год.

"Несмотря на сложности и, по сути, прифронтовой статус, Республика Крым сохраняет положительную динамику во всех отраслях, в том числе в спорте и туризме. <...> Внутренний туризм - не только стимул для роста экономики, не только отдых, развлечение и укрепление здоровья. Это возможность лучше узнать родную страну с ее природными красотами, достопримечательностями, богатейшей историей, разнообразием национальных культур и традиций. А значит, еще сильнее полюбить нашу прекрасную Родину", - написал глава республики.

Он добавил, что продвижение ценностей здорового образа жизни, физкультуры и спорта - необходимые условия для укрепления здоровья жителей региона.