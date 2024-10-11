Эксперт подвел итоги туристического сезона на Южном Урале

В последние годы южноуральские власти уделяют повышенное внимание развитию туризма в регионе. Строятся новые объекты, улучшается инфраструктура, Челябинская область привлекает все больше туристов из других регионов. Об итогах турсезона и о том, над чем еще предстоит поработать, «ФедералПресс» рассказал директор АНО «Центр туристских инициатив» Алексей Ципордей:

«Загрузка у наших местных гостиниц и курортов в нынешний сезон увеличилась. Добавились новые объекты, что радует. Есть определенные попытки возвести модульные варианты, например глэмпинги. Разговаривал с коллегами: у кого-то получается, у кого-то с предпринимательской точки зрения не совсем. Это связано с тем, что очень много текущих расходов, причем где-то из-за неаккуратности туристов. Потому что строения некапитальные и достаточно много разных поломок. В целом по области, думаю, турпоток вырос. В Челябинской области видны явные маркетинговые усилия со стороны региональных властей. Впрочем, сказать, что они как-то резко повлияли на спрос, нельзя. В целом год позитивный для региона. Но не хватает именно объектов размещения. У нас шикарная природа, озера, тропы. Этого всего достаточно, но средств размещения в разных местах и с разным уровня комфорта не хватает. Ждем и надеемся, что будут добавляться».