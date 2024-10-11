Новые проекты в сфере туризма будут реализованы в Кузбассе

Инвестиционные проекты в сфере развития туризма, сельского хозяйства и промышленности в объеме более 10 млрд рублей при поддержке банка ВТБ будут реализованы в перспективе ближайших двух лет в Кузбассе, отметила Анжелика Рогожкина, управляющий ВТБ в Кузбассе, вице-президент банка.

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На сегодняшний день компания-застройщик гостиничного комплекса в п. Шерегеш получила финансирование в банке ВТБ в объеме 2,27 млрд рублей для строительства второй очереди завода по производству сжиженного газа, который считается экологичным топливом, что будет способствовать улучшению экологической обстановке в нашем регионе.

Знаковым событием для нашего региона является развитие внутреннего туризма. Так, в поселке Шерегеш будет реализован социально значимый проект по строительству отеля "4*", начало которого планируется на 4 кв 2026 года. Банк предоставил финансирование в объеме 2,6 млрд рублей компании-застройщику данного проекта.

Кузбасс становится одной из сибирских "житниц" в агропромышленной сфере. На строительство животноводческого комплекса молочного направления из расчета 2,4 тыс голов, доильный зал, кормовой и комбикормовый центр, на строительство площадки по выращиванию и откорму молодняка КРС молочных пород на 2,8 тыс. скотомест, а также на приобретение племенного КРС молочных пород банк предоставил финансирование в объеме 5,9 млрд рублей ведущему агропромышленному предприятию региона. Проект уже вышел на инвестиционную фазу.

Банк продолжает планомерно увеличивать число клиентов-юридических лиц, на сегодняшний день активная клиентская база компаний малого и среднего бизнеса превысила 17,2 тыс.