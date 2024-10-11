Гид для автопутешествий: десять самых красивых дорог России

От северных регионов до Дальнего Востока.

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Отправляясь в путь, мы уже заранее настраиваем себя на новые, обязательно приятные приключения. Представляя, что впереди – шоссе, устремляющееся куда-то вдаль, где нас ждут незнакомые города, небольшие посёлки и дивная окружающая природа.

О чём расскажем:

Автомагистраль Р-21 «Кола»

Протяжённость: 1592 км

Федеральная трасса начинается с Санкт-Петербурга и проходит через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу — до самой границы с Норвегией. Название дороге дал город Кола, который стоит на берегу одноимённой реки в Мурманской области.

Особенность этой дороги в том, что бо́льшая часть пути приходится на Карелию – чудесный край густых хвойных лесов неописуемой природы. Многие автомобилисты сбавляют ход, чтобы полюбоваться красотой Ладоги и Онеги – великих русских озёр.

Трасса Р-21 «Кола» ведёт к Арктике: об этом свидетельствует стела «Полярный круг». Памятник установлен на границе Карелии и Мурманской области. А масштабы главной достопримечательности Хибин – самого крупного горного массива Кольского полуострова – поражают своим величием: отвесные скалы древних гор похожи на каменные изваяния неведомых зверей.

Автомагистраль Кисловодск–Джилы-Су

Протяжённость: около 90 км

Дорога начинается с города вечных кипарисов Кисловодска и проходит вдоль границ Карачаево-Черкесии. Затем основной путь автомобилиста лежит через территорию Кабардино-Балкарии. Конечный пункт – город Джилы-Су.

За окном автомобиля манит глаз Эльбрус. На крутых поворотах, когда поднимаешься по трассе всё выше и выше, порой кажется, что он совсем близок. После того как преодолеете более половины маршрута, стоит остановиться возле смотровой площадки, чтобы немного расслабиться и передохнуть. А заодно увидеть знаменитые каменные скалы «Аватары». Под ними протекает быстрая горная речка Харбас, воды которой на солнце блестят изумрудными каплями.

Автомобильная дорога А-147 Джубга–Сочи

Протяжённость: 217 км

Считается трассой федерального значения М-4 «Дон». Дорога берёт старт с Джубги и проходит через Туапсе, Лазаревское и Сочи. Адлер – конечный пункт на границе с Абхазией.

Увлекательное путешествие на автомобиле по серпантину вдоль Чёрного моря оставит немало ярких впечатлений. Правда, в летний сезон здесь нередко тесно и возникающие пробки останавливают движение на несколько часов.

Зато открывающаяся панорама по обеим сторонам ровного, гладкого шоссе никого не оставит равнодушным. Горные склоны усеяны виноградниками, волнующееся море катит волны, которые накатываются с яростной пеной на песчаные пляжи. Кстати, трасса позволит увидеть Олимпийский парк в посёлке Сириус. И воочию полюбоваться известным стадионом «Фишт», построенным в виде заснеженной вершины.

Военно-Грузинская дорога

Протяжённость: 208 км

Начинается во Владикавказе, в Северной Осетии, проходит через границу с Грузией в селе Верхний Ларс, а затем продолжается до Тбилиси. Дорогу на месте узкого прохода через Кавказский хребет проложили ещё в начале XIX века.

Маршрут по крутому и довольно опасному серпантину, на радость автотуристов, изобилует великолепными видами по обеим сторонам магистрали. Горные пейзажи с дремучими лесами сменяют многочисленные исторические памятники. К примеру, удивительное зрелище представляют собой 10 огромных каменных голов, изображающих лица грузинских князей. Они находятся недалеко от дороги в селе Сно.

Природный бассейн Паншетти близ Степанцминды, заполненный минеральной водой, – ещё одна знаменитая достопримечательность, которая привлекает многих автомобилистов. Крестовый перевал – это самая высокая точка в 2400 м над уровнем моря. Здесь Военно-Грузинская дорога невольно превращается в необычную смотровую площадку, откуда прекрасно видна земная жизнь.

Чуйский тракт, или автомагистраль Р-256

Протяжённость: более 900 км

Исторический Чуйский тракт является частью современной дороги от Бийска до границы с Монголией. Дорога берёт старт с Новосибирска и доходит до границы соседнего государства. К этой трассе присоединены подъезды к Барнаулу, Горно-Алтайску, селу Стёпушка и отрезок пути до Телецкого озера.

Чуйский тракт с вековыми традициями, когда через него был проложен караванный путь, обладает уникальной красотой. Дорога через мост «Бирюзовая Катунь» – это незабываемое приключение, открывающееся с великолепного вида протекающей внизу реки. Её склоны покрыты маральником, который весной выглядит по-особенному привлекательным.

В ходе автомобильного путешествия невозможно не остановиться возле природного парка «Уч-Энмек». На огромной территории расположены курганные захоронения, петроглифы, имеющие археологическую ценность. Кстати, Чуйский тракт – единственная трасса России, которая попала в список самых красивых автодорог мира. Алтайский край покорил сердца даже бывалых туристов.

Автомагистраль Р-257 «Енисей»

Протяжённость: 1116 км

Дорога берёт начало в Красноярске, проходит через Абакан, Кызыл, Чадан и заканчивается в Хандагайты – на границе с Монголией. Отметим, что отрезок пути в 436 км Абакан–Кызыл издавна, согласно историческим традициям, носит название Усинский тракт.

Именно этот участок пути дарит автотуристам немало ярких впечатлений. Дикая тайга, которая идёт волнами от разгулявшегося ветра, склоны Западных Саян, припорошенные снегом, по мановению природы создали удивительное зрелище. На протяжении всего пути можно увидеть шаманские обоо – древние языческие курганы, выстроенные из камней.

Трасса А-158 «Прохладный–Баксан–Эльбрус»

Протяжённость: 150 км

Автомобильная дорога федерального значения стартует от западной окраины города Прохладный. Она проходит через территорию Кабардино-Балкарской Республики. Конечный участок пути по горному серпантину приходится на крутой и сложный подъём на высоту в 2500 м над уровнем моря. И дорога финиширует буквально у подножия Эльбруса.

Самый яркий участок трассы, проходящий через Баксанское ущелье, запомнится плавными и живописными переходами от одного пейзажа к другому. Сначала идут равнины, затем — диковинные холмы, по ходу превращающиеся в величественные горы.

Путешествие будет неполным, если не увидеть канатную дорогу, которая берёт старт с поляны Азау. Также дополнят впечатления автомобилистов самые живописные водопады и отвесные скалы причудливой формы, расположенные вдоль дороги.

Серовский тракт

Протяжённость: 379 км

Дорога идёт от Екатеринбурга, проходит через Нижний Тагил и заканчивается в Серове. Трасса не оставит равнодушными к окружающей природе до самого конца. Склоны Уральских гор, покрытые таёжными лесами, и непроходимые болота сменяются вдруг чистыми озёрами и небольшими речками.

В ходе поездки по трассе обязательно встретишь Семь Братьев – скалу Среднего Урала, происхождение которой овеяно легендами. Кстати, строительство Серовского тракта началось в 1975 году и закончилось лишь через 10 лет. Причина – сложная местность и капризы погоды.

Трасса Петропавловск-Камчатский – поселок Усть-Камчатск

Протяжённость: 713 км

Трасса Петропавловск-Камчатский – Усть-Камчатск считается одной из самых красивых в России. Путь по ней отнимает немало времени. Но с лихвой окупается живописными картинами по обеим её сторонам. Бурные реки, спящие вулканы и дикие звери – впечатления останутся надолго.

Стоит сделать остановку возле посёлка Малки. Он знаменит своей целебной минеральной водой и горячими источниками. После преодоления Восточного хребта трасса заканчивается в Усть-Камчатске. Именно там можно увидеть, как река Камчатка, соединяясь с южной оконечностью Нерпичьего озера, быстро бежит к Берингову морю. Кстати, автомобильная дорога проходит рядом с Ключевской сопкой – знаменитым действующим вулканом.

Дорога «Урал» – Солнечная Поляна –Ширяево

Протяжённость: 49 км

Весь маршрут – леса да горные пейзажи. Дорога проходит по границе национального парка Самарской области «Самарская Лука». Поэтому автопутешественники могут насладиться видами на Жигулёвские горы и Волгу.