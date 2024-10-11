Названы популярные города России для поездок с детьми осенью

Эксперты туррынка провели исследование, чтобы выяснить, какие направления особенно популярны у россиян, путешествующих с детьми в период осенних каникул.

В топ направлений вошли Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар и Адлер, пишет газета «Известия» со ссылкой на сервис путешествий Tutu.

Из средств передвижения россияне чаще всего выбирают поезд, далее следуют самолёты и автобусы.

На поезде россияне с детьми посетят Москву (доля билетов 17,8%), Петербург (9%), Ростов-на-Дону (4,9%).

Популярные направления для авиаперелётов с детьми — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Минеральные Воды. Среди автобусных направлений лидируют Москва, Киров, Кисловодск, Саранск и Анапа.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН рассказал, какие направления могут быть интересны для осенних путешествий.