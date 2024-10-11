Что посмотреть в «Долине нарзанов» около Кисловодска

Кисловодск и экопарк «Долина нарзанов» разделяет всего 32 километра асфальтированной дороги. Маршрут пролегает по трем регионам СКФО. Выехав из Кисловодска в юго-западном направлении через поселок Индустрия, вы практически сразу оказываетесь в Карачаево-Черкесии — и видите кафе Hichin House, куда стоит заглянуть. Ориентир — въездная группа в сельскохозкооператив «Схауат».

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В кафе заказывайте хычины — визитную карточку карачаево-балкарской кухни. А еще местные жители и туристы хвалят шашлык. На стенах и потолке Hichin House развешены рисунки и записки — в основном на банкнотах — от гостей заведения. Оставить пожелания или послание другим туристам может любой желающий.

После села Кичи-Балык дорога идет вдоль границы КЧР и КБР, ныряя то в одну республику, то в другую, пока вы окончательно не оказываетесь в Кабардино-Балкарии. Большая часть пути лежит через горное ущелье. Пейзаж дополняют прижавшиеся к дороге кафе и небольшие гостиницы. Дорога прекрасна в любое время года, но октябрь — отдельная история, наполненная красками осени. Вам не раз захочется становиться, чтобы сделать фото.

В «Долине нарзанов» туристов ждет экотропа длиной 2,5 км с информационными стендами, скамейками и беседками, а также всесезонный тюбинг, минеральные источники и бассейны. На территории есть кафе и популярная заброшка, которую в народе зовут замком Бетала Калмыкова, партийного деятеля времен зари СССР.

На обратном пути стоит свернуть на плато Шаджатмаз, где можно встретить закат на одной из самых классных смотровых площадок с видом на Эльбрус. Однако помните: осенью в горах темнеет рано, так что надолго задерживаться не рекомендуется.