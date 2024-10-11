Орловщина будет развивать интеллектуальный туризм
На расширенном заседании Общественной палаты Орловской области обсудили вопросы повышения туристической привлекательности региона.
По словам председателя Общественной палаты Сергея Ступина, на сегодня внутренний туризм является одним из приоритетных направлений в развитии экономики.
Виктор Ливцов подробно рассказал о своевременности развития интеллектуального туризма, предполагающего не только отдых и развлечения, но получения культурного и интеллектуального опыта.
Концепцией «Тайна живого русского языка» поделился руководитель Департамента по проектам развития территорий Орловской области Андрей Карпов. Он сделал акцент на том, что основной ценностью Орловщины являются классики русской и мировой литературы. Русский язык формировался в местах, связанных с Фетом, Лесковым, Тютчевым, Апухтиным, Тургеневым. Новая концепция дополняет базовую — «Орел — Литературная столица».
В России отмечается рост интереса к интеллектуальному туризму. Орловские учреждения культуры проводят большую работу по укреплению материально-технической базы, которая позволит развивать новые технологии и продвигать Орловщину на туристическом рынке.
В музее — заповеднике «Спасское-Лутовиново» планируют создать культурно-просветительский центр «Тургенев», где комфортно разместится большое количество посетителей. Это даст возможность создания площадки для проведения научных конференций по изучению и развитию русского языка, литературных и творческих резиденций, цикла просветительских программ и обучающих семинаров.
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Орловщина будет развивать интеллектуальный туризм