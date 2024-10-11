На расширенном заседании Общественной палаты Орловской области обсудили вопросы повышения туристической привлекательности региона.

По словам председателя Общественной палаты Сергея Ступина, на сегодня внутренний туризм является одним из приоритетных направлений в развитии экономики.

Виктор Ливцов подробно рассказал о своевременности развития интеллектуального туризма, предполагающего не только отдых и развлечения, но получения культурного и интеллектуального опыта.

Концепцией «Тайна живого русского языка» поделился руководитель Департамента по проектам развития территорий Орловской области Андрей Карпов. Он сделал акцент на том, что основной ценностью Орловщины являются классики русской и мировой литературы. Русский язык формировался в местах, связанных с Фетом, Лесковым, Тютчевым, Апухтиным, Тургеневым. Новая концепция дополняет базовую — «Орел — Литературная столица».

В России отмечается рост интереса к интеллектуальному туризму. Орловские учреждения культуры проводят большую работу по укреплению материально-технической базы, которая позволит развивать новые технологии и продвигать Орловщину на туристическом рынке.

В музее — заповеднике «Спасское-Лутовиново» планируют создать культурно-просветительский центр «Тургенев», где комфортно разместится большое количество посетителей. Это даст возможность создания площадки для проведения научных конференций по изучению и развитию русского языка, литературных и творческих резиденций, цикла просветительских программ и обучающих семинаров.

Сообщение Орловщина будет развивать интеллектуальный туризм появились сначала на РИА 57.