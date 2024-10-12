В Москве построят семь новых гостиниц

В столице инвесторы и назначенные городом операторы реализуют 93 проекта комплексного развития территорий (КРТ). Семь из них предусматривают строительство гостиниц. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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«Город развивает гостиничную инфраструктуру и увеличивает номерной фонд в том числе по программе комплексного развития территорий. Из 93 проектов редевелопмента, реализуемых инвесторами и операторами КРТ, семь предполагают строительство гостиниц. Площадки расположены на северо-востоке, юге и юго-востоке столицы. Общая площадь отелей превысит 227 тысяч квадратных метров, а вместимость будет варьироваться от 300 до тысячи номеров», – рассказал Владимир Ефимов.

Гостиницы разместят в районах Марьина Роща, Бутырский, Даниловский, Лефортово, Нагорный, Нижегородский, Ростокино и Свиблово. Их точные характеристики будут определены после подготовки и утверждения проектов планировки территорий.

«Одна из самых больших гостиниц появится в районе Даниловский на участке площадью 9,37 гектара в составе жилого квартала, который возведут в течение семи лет на Дербеневской улице. Здесь предусмотрено строительство отеля на тысячу номеров с физкультурно-оздоровительным комплексом. Площадь здания составит не более 51 тысячи квадратных метров», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Развитие гостиничной инфраструктуры положительно влияет на экономику столицы.

«В Москве действует около двух тысяч гостиниц, и их число продолжает расти – только с начала этого года было открыто пять отелей. Современная туристическая инфраструктура обеспечивает не только качественный отдых для гостей и жителей столицы, но и значительный экономический эффект для города. Программа комплексного развития территорий предоставляет новые возможности инвесторам и, таким образом, способствует увеличению инвестиционной привлекательности проектов», – сообщил председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.