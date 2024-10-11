Аэропорт Нижневартовска ищет авиакомпанию для прямых перелетов в столицу

Аэропорт Нижневартовска ищет авиакомпанию для прямых перелетов в Москву
В международном аэропорту Нижневартовска ищут авиакомпанию для прямых перелетов в столицу. Об этом сообщается в группе авиагавани в социальной сети «ВКонтакте».
«Аэропорт Нижневартовска активно работает над привлечением других авиакомпаний для организации полетов в этом направлении», — говорится в сообщении.
УралПолитRu напоминает, что ранее авиакомпания UTair приняла решение отменить рейсы по маршруту Нижневартовск — Москва. Направление закроется 26 октября.