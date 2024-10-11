В Нижнем Новгороде хотят построить гостиницу с мостом к площади Сенной

Гостинично-выставочный комплекс планируется построить у парка Победы на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде. Проект изменений в правила землепользования и застройки города выставили на общественные обсуждения на сайте администрации Нижнего Новгорода.

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Согласно визуальным материалам проекта, здание будет разноуровневым, высотой от 2 до 21 этажей. Самая высокая точка будет связана с Верхневолжской набережной пешеходным мостом. В гостинице будут расположены номера и апартаменты с отельными входами, детский и концертно-развлекательный клубы, выставочный зал, ресторан, бар и кофейня. Также на территории будут построены надземная и подземная парковки и стоянка для велосипедов.

Также планируется построить новый оперный театр. Общественные обсуждения проекта продлятся с 9 до 18 октября. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что нижегородский торговый центр «Этажи‑2» продают за 595 млн рублей.