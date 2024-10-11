В дирекции нацпарка «Бузулукский бор» подвели итоги туристического сезона

Всего за девять месяцев текущего года в Бузулукском бору побывало свыше 78 тысяч посетителей. Чуть больше половины из них – это жители Оренбургской и Самарской областей. Но бор также посещали гости из Мурманска, Сыктывкара, Москвы, Липецка, Волгограда, Челябинска, Санкт-Петербурга и Казахстана.

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Самыми популярными среди туристов в минувший сезон остались экопарк «Царь-бор» и смотровые площадки на Перекатах и Паникинском яре.

Особенно много посетителей побывало в бору в разгар грибного сезона – в августе и сентябре.