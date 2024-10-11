В Туве не планируют вводить туристический налог

Введение туристического налога в Туве пока не планируется, так как первоначально необходимо создать инфраструктуру для привлечения туристов. Об этом ТАСС сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг.

"В Туве вводить мы пока не будем. Когда увидим, что создана инфраструктура, туристический поток будет приличный, то тогда, возможно, [введем]", - сказал Ховалыг.

По его словам, одна из задач развития инфраструктуры - это строительство автомобильной дороги от Кош-Агача (Республика Алтай) в западные районы Тувы. Трасса позволит привлечь часть туристов из Алтая, который стал одним из самых популярных мест в России среди отдыхающих.

"В Монгун-Тайгинском районе Тувы тоже "марсианские" пейзажи, горы, привлекательные места. Надо делать дорогу. Лично хочу трассировку посмотреть, заложить какие-то деньги на проект в бюджете на будущий финансовый год", - уточнил Ховалыг.

Президент России Владимир Путин 12 июля подписал закон о введении с 2025 году туристического налога путем преобразования курортного сбора. Туристический налог будет местным налогом, муниципальные власти будут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры ставок.