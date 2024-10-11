$96.07-1.17105.11-1.40
Почта

В Туве не планируют вводить туристический налог

Введение туристического налога в Туве пока не планируется, так как первоначально необходимо создать инфраструктуру для привлечения туристов. Об этом ТАСС сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг.

В Туве не планируют вводить туристический налог
© РИА Новости
"В Туве вводить мы пока не будем. Когда увидим, что создана инфраструктура, туристический поток будет приличный, то тогда, возможно, [введем]", - сказал Ховалыг.

По его словам, одна из задач развития инфраструктуры - это строительство автомобильной дороги от Кош-Агача (Республика Алтай) в западные районы Тувы. Трасса позволит привлечь часть туристов из Алтая, который стал одним из самых популярных мест в России среди отдыхающих.

"В Монгун-Тайгинском районе Тувы тоже "марсианские" пейзажи, горы, привлекательные места. Надо делать дорогу. Лично хочу трассировку посмотреть, заложить какие-то деньги на проект в бюджете на будущий финансовый год", - уточнил Ховалыг.

Президент России Владимир Путин 12 июля подписал закон о введении с 2025 году туристического налога путем преобразования курортного сбора. Туристический налог будет местным налогом, муниципальные власти будут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры ставок.

Отдых в России
Владислав Ховалыг
Владимир Путин