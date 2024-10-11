356 тысяч туристов из КНР посетили Приморье с начала года

С января по сентябрь 2024 года в Приморском крае побывало 356 тысяч туристов из КНР. Это в 1,6 раза больше, чем до пандемии в 2019 году.

Как сообщили EastRussia в пресс-службе Министерства туризма Приморского края, больше половины путешественников из Поднебесной въехали в страну по безвизу: 226 тысяч. Речь о безвизовых обменах в составе групп, соответствующее соглашение было заключено ранее. При этом те, кто въезжает по визам, чаще всего используют электронные визы. Это более удобный вариант.

Пик спроса на туры во Владивосток пришёлся на июль и август. Министр туризма Приморского края Наталья Набойченко отметила, что среди путешественников было немало китайских туристов из южных провинций, которые считаются более платёжеспособными. Они высоко оценили хороший сервис в Приморье, качественные услуги и безопасность.