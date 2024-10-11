В нацпарке Байкала закрыли пожароопасный сезон

ИРКУТСК, 11 октября. /ТАСС/. Пожароопасный сезон, действовавший из-за высокого класса угрозы возгораний с апреля, закрыт в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

"Пожароопасный сезон в Прибайкальском национальном парке завершен. С 11 октября 2024 года и до весны закрытия турмаршрутов из-за высоких классов пожарной опасности не будет. Соответствующий приказ подписан в ФГБУ "Заповедное Прибайкалье", - говорится в сообщении.

С середины апреля в нацпарке установлен пожароопасный сезон. Периодически были закрыты разные туристические маршруты из-за высокого класса пожарной опасности. По данным пресс-службы, в осенне-зимний период ограничениями к посещению маршрутов парка могут стать неблагоприятные метеоявления, выход диких животных и другие угрожающие здоровью и жизни людей факторы.

В Иркутскую области установилась дождливая погода. В региональном главке МЧС сообщают, что в регионе возможен мокрый снег, на дорогах гололед. Температура воздуха днем 11 октября в Иркутске составит до плюс 8 градусов.

Прибайкальский национальный парк простирается на 470 км вдоль побережья озера Байкал. Это самый протяженный нацпарк в России. Его площадь составляет 417,3 тыс. га.