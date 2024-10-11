Ливадийский дворец в Крыму планируют реставрировать

В Министерстве культуры Крыма рассказали о реставрации Ливадийского дворца-музея.

Об этом сообщает «Крым 24».

В ходе ремонтно-реставрационных работ в дворце установят сквозные маршруты осмотра экспозиций для посетителей.

Также проведут реконструкцию парка-памятника садово-паркового искусства «Ливадийский».

«Целью приспособления объектов культурного наследия для современного использования является организация экспозиционной деятельности музея в соответствии с современными требованиями», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Зеленодольском районе Татарстана отреставрируют «Павильон метеорного отдела» 1950 года постройки, признанный объектом культурного наследия.