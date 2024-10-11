Названы самые бюджетные направления для отдыха в период осенних каникул

Средняя стоимость туристического жилья в России во время осенних праздников составляет 6,2 тысячи рублей за сутки. Такие данные, а также список самых бюджетных направлений для отдыха в период предстоящих школьных каникул представлены в исследовании онлайн-сервиса путешествий МТС Travel, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, по информации экспертов, дешевле всего во время осенних праздников обойдется отдых в Рязани — в среднем объекты предлагают размещение за 4,2 тысячи рублей в сутки на двоих. Следом идут Пятигорск и Владимир, где средний чек за проживание составляет 4,9 тысячи рублей.

При этом специалисты отметили, что Рязань и Владимир подходят для коротких поездок путешественникам из центральной России.

«В Рязани и области с детьми можно посетить Галерею пряников, музей истории рязанского леденца и конный завод в Старожилово, во Владимире — областной театр кукол, кузницу-музей Бородиных и мультимедийный музей-сказку», — говорится в материале.

В Пятигорске же туристам посоветовали остановиться на несколько дней и исследовать регион, который известен оздоровительными курортами и историческими достопримечательностями.

Ранее стало известно, что Сочи оказался самым популярным направлением для семейного отдыха в России в октябре — на него приходится 17 процентов бронирований. Кроме того, в список лучших городов для семейного отдыха осенью входят Санкт-Петербург и Москва, в которые отправляются 11 и 6 процентов семейных путешественников соответственно.