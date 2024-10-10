Туроператор высказалась о ценах в отелях Калининградской области

Эксперты считают, что во многих отелях Калининградской области проживание стоит необоснованно дорого.

«Цены в гостиницах необоснованно высокие. Конечно, прекрасные у нас <...> средства для размещения — с прекрасным дизайном, с кухней и в хороших местах расположены. Но всё-таки 25-30 тысяч за двухместный номер в сутки, считаю очень высокой ценой. Поэтому мы начали работать с апартаментами», — рассказала руководитель туристической фирмы «Юнона» Светлана Слепенок.

В регионе есть компании-агрегаторы, которые работают с трансфером и клининговыми кампаниями. Эксперт отметила, что апартаменты могут обойтись туристам дешевле, при этом они не уступают гостиницам по комфорту проживания и качеству обслуживания.

В Калининграде цены на бронирование квартир и номеров в отелях выросли на 15% за год.