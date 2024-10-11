Специалист заявила о росте спроса на круизные путешествия

Директор по развитию компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова заявила о росте спроса на круизные путешествия.

«Мы наблюдаем скачок спроса в этом году, с 2022 года это уже стало тенденцией», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, россияне чаще всего берут круиз на неделю, а этим летом также пользовались спросом круизы выходного дня.

«Если говорить о самых популярных круизах, которые начинаются и заканчиваются в Москве, то это, конечно, круизы по Волге с заходом в города Золотого кольца», — сообщила Гончарова.

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