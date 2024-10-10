В Новгородской области назвали условия для строительства модульных отелей

На втором Урбанфоруме в Великом Новгороде было объявлено, что наличие номеров для семей с детьми станет обязательным условием для получения субсидий на строительство небольших отелей. Это предложение озвучил глава комиссии Госсовета по направлению «Семья» и губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Он подчеркнул важность поддержки семейного туризма, отметив, что в текущих государственных программах субсидирования строительства отелей часто не учитывается необходимость создания семейных номеров. Никитин обратил внимание на то, что, если отель строится на частные средства, его условия определяет инвестор, однако при использовании государственной поддержки необходимо предусматривать такие моменты.

Губернатор также призвал участников форума рассмотреть вопросы, касающиеся национальной идентичности и потребностей российских семей, а также рассказал о введении стандарта семейноцентричности. Как уточнили в правительстве Новгородской области, более 200 организаций региона уже начали работу по внедрению этого стандарта.

Поддержка семей с детьми обозначена как ключевая задача в различных сферах, включая социальные выплаты и образование. В рамках нового стандарта предлагаются рекомендации для работодателей по предоставлению мер поддержки сотрудникам, воспитывающим детей. В ряде крупных предприятий региона уже открыты детские комнаты для детей сотрудников в возрасте от 3 до 12 лет. Также аналогичное пространство было создано в правительстве области.

Стандарт включает в себя инициативы по открытию детских комнат на предприятиях, созданию удобной инфраструктуры для посещения учреждений с детьми, а также предоставлению бесплатных новогодних подарков детям и дополнительного выходного 1 сентября, сообщает ТАСС.

Ранее новгородку с анатомически сложной артерией спасли врачи ОКБ. Также стали известны планы на строительство нового спорткомплекса в Новгороде.