Маршрут на выходные — Ростов-на-Дону: что посмотреть, где жить и где есть

Азовский Ливерпуль, русский Чикаго, Южная столица, Ворота Кавказа, порт пяти морей. Как только ни называли Ростов-на-Дону, который пусть и не может похвастать внушительным возрастом, зато событий за 275 лет своего существования повидал не мало. Спасибо реке, купцам, казакам и грабителям. Ростов-папа, он такой, многоликий.

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Что посмотреть

Набережная

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Для ростовчан Дон — больше, чем река. Это образ жизни. Судоходство, рыболовство, торговля — с незапамятных времен все процессы были завязаны на главной водной артерии города. Рыбу здесь, к слову, не ловили, а брали (да, так и говорили): в реке ее было много. Прогуляться по набережным непременно стоит. Вот расположились с удочками рыбаки: мешать им не будем, тем более рядом руины Парамоновских складов с наполненными водой каналами, в которых плавают люди. В районе улицы Береговая оживленно — швартуются теплоходы, из ресторанов доносится музыка, туристы разглядывают многочисленные скульптуры. А в парке «Левобережный» фонтаны и пляж.

Необычные здания

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Особняк с кариатидой и замысловатой башенкой, по легенде, построил вдовый купец Елпидифор Парамонов для своей замужней возлюбленной Маргариты Черновой. Дом прославился своими балами. Еще одно примечательное здание — библиотека: снаружи — строгая, мрачная как самая неприступная крепость из 16 этажей, внутри — зеленый оазис с вьющимися растениями и водопадами. А самое старое здание в городе — армянская церковь Сурб-Хач, возведенная в конце XVIII века. По преданию, поселившиеся в ростовских краях армяне спрятали в подземелье под храмом клад.

Культурный центр ДГТУ «Донская казачья гвардия»

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Ростов-на-Дону — не казачий город, что бы там ни говорили. Тем не менее история этих краев тесно связана с казаками, и рассказывают ее в единственном в России музее, посвященном гвардейским казачьим полкам, на протяжении двух веков охранявшим семерых российских императоров. Последние присутствуют на экскурсии в виде подвижных голограмм. Кофе по-казачьи прилагается: приготовленный в турке на песке напиток закусывают бутербродом с селедкой и мамоном (здесь речь про пирожок, но не вспомнить про фразу «набить мамон» невозможно).

Стрит-арт и мозаики

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В 2021 году улицы города украсили многочисленные граффити, благодаря которым сложился стрит-арт-маршрут (камеры наготове!). В 2023-м коллекция пополнилась серией муралов «Про любовь». А ностальгические мозаики в восьми подземных переходах — это уже 1970-80-е годы. На всех панно — разные сюжеты: донская природа, жизнь советского человека, покорение космоса, герои Шолохова. Правда, не обошлось без ляпов. Вряд ли раньше медсестрам разрешали отращивать длинные ногти и красить их в красный цвет на работу.

Иммерсивные театры

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Театр «Собеседник» устраивает экскурсии-прогулки в компании основателя города Александра Ригельмана, купца Парамонова и Соньки Золотой Ручки (у Ростова криминальное прошлое). А «Театр русской традиции» приглашает гостей прокатиться на трамвайчике в 1920-е годы. Оплачиваем проезд монетами тех времен, подсаживаемся к пассажирам в одежде тех лет. А дальше — ищем в вагоне вора: под подозрением каждый, и вы тоже!

Станица Старочеркасская

Прикоснуться к казачьему быту можно в получасе езды от города. Помимо традиционных деревянных изб здесь можно увидеть Дворец атаманов Ефремовых и потрясающий Воскресенский собор, где хранятся цепи Степана Разина. Говорят, трогать кандалы не стоит — чтобы не проснулся в вас мятежный дух.

Где поесть

«Раки и гады»

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А вы умеете есть раков так, как это делают ростовчане? Испокон веков речные членистоногие были обязательным пунктом в меню местных жителей. Говорят, донские раки пользовались такой популярностью, что во времена СССР их отправляли в Париж, чтобы угощать капризных гурманов. Как бы то ни было, в ресторане вас обязательно обучат искусству разделывания раков, главное — заранее наденьте фартук.

«Казачий курень»

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Здесь готовят как на Маланьину свадьбу: собственно, фраза эта относится к истории донских казаков. Позвал атаман Степан Ефремов замуж красавицу-торговку Маланью, а та согласилась при условии, что свадьба пройдет с размахом. С размахом гостей встречают и в ресторане: на столе появляются разносолы, селедка, сало и, конечно же, пироги — с икрой сазана, капустой, расстегай с семгой, курник.

«Общество сытыхъ»

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Погружаемся в дореволюционную эпоху: в ресторане-музее воссозданы интерьеры 130-летней давности. Здесь и винтажный буфет, купленный на аукционе в Европе, и патефон, который все еще способен воспроизводить музыку, и старый телефон, чей звук слышен в конце улицы. Блюда готовятся по старинным рецептам. Вот вам суп «Калья» с лафитником огуречного рассола, а вот «свиное отбивное». Извольте искушать.

Где поселиться

«39»

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Когда-то на этой улице кипела купеческая жизнь, а на месте бутик-отеля располагалась известная бильярдная, где Булгаков проиграл браслет жены. Владельцы не стали забывать о прошлом и взяли за концепцию «Something old, Something new». Принцип раскрыт уже на ресепшен: современная стойка гармонично смотрится на фоне кирпичной стены царских времен и старинной двери.

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Когда город расположен на реке, то желание поселиться поближе к воде вполне объяснимо. Одно удовольствие любоваться той самой рекой, едва проснувшись поутру и выглянув из окон своего номера. И ничто не помешает созерцанию: ни ослепляющие блики на воде, ни лаконичные, но стильные интерьеры. Только вы и Дон.

«Петровский Причал»

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Окунуться в роскошь Екатерининской эпохи или проникнуться уютом расписных казачьих куреней? В отеле предусмотрены два варианта размещения. Первый — это витиеватый декор, позолота, тяжелые портьеры. Второй — русская печь, подлинная утварь XVII–XVIII веков и домотканые коврики. Для всех гостей доступен спа-центр с хаммамом и русской парной, травяной и соляной комнатами.