«Поезд Победы» 200 тыс. километров за время путешествия по РФ и Белоруссии

Передвижная экспозиция «Поезд Победы» преодолела 200 000 километров за время путешествия по регионам России и Белоруссии, сообщила пресс-служба выставки.

© Газета.Ru

Знаковый показатель был достигнут в Иркутской области, в городе Зима. Отсчет велся со дня отправления состава 4 года назад.

«Такое количество преодоленных километров говорит о том, что интерес к «Поезду Победы» велик и не уменьшается даже спустя 4 года. И самое важное, что действительно правдивая выставка о Великой Отечественной войне привлекает большое внимание молодежи: школьников, студентов. В этом и есть самая главная задача иммерсивного музея – передавать память о войне, о подвигах героев следующим поколениям», – отметила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

За это время первая в мире иммерсивная инсталляция на колесах совершила 395 остановок. Самый длинный переезд «Поезд Победы» совершил из Йошкар-Олы в Новороссийск – состав прошел 8 254 километра.

«Уверена, что «Поезд Победы» проедет еще очень много километров, чтобы выставить свою уникальную экспозицию там, где еще не был, показать посетителям ту цену, которую советские люди заплатили за мир без нацизма», – рассказала зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, председатель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Занко.

На этом путешествие уникального передвижного музея не заканчивается — «Поезд Победы» прибыл в Красноярский край, а затем отправится в Новосибирскую область.