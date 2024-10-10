На круизном поезде «Жемчужина Кавказа» прокатилось больше тысячи туристов

Более 1,5 тыс. туристов посетили Северную Осетию на круизном поезде "Жемчужина Кавказа", сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

"Круизный поезд "Жемчужина Кавказа" закрывает летний сезон. К проекту РЖД мы подключились в прошлом году. И за это время круизный поезд приезжал к нам 20 раз, республику в целом посетили более 1 500 путешественников", - говорится в сообщении.

"Жемчужина Кавказа" возит туристов по Северному Кавказу не первый год. Гостям предлагается насыщенная экскурсионная и культурно-развлекательная программы. В семидневный маршрут "отеля на колесах" включены шесть регионов: Адыгея, Северная Осетия, Чеченская Республика, Дагестан, Кабардино-Балкария и Ингушетия.