На круизном поезде «Жемчужина Кавказа» прокатилось больше тысячи туристов

Северную Осетию на поезде "Жемчужина Кавказа" посетили более 1,5 тыс. туристов
Более 1,5 тыс. туристов посетили Северную Осетию на круизном поезде "Жемчужина Кавказа", сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.
"Круизный поезд "Жемчужина Кавказа" закрывает летний сезон. К проекту РЖД мы подключились в прошлом году. И за это время круизный поезд приезжал к нам 20 раз, республику в целом посетили более 1 500 путешественников", - говорится в сообщении.
"Жемчужина Кавказа" возит туристов по Северному Кавказу не первый год. Гостям предлагается насыщенная экскурсионная и культурно-развлекательная программы. В семидневный маршрут "отеля на колесах" включены шесть регионов: Адыгея, Северная Осетия, Чеченская Республика, Дагестан, Кабардино-Балкария и Ингушетия.
"Туристы отмечают, что в Северной Осетии им особенно нравится главный маршрут "Три ущелья", а еще наша традиционная кухня. Кстати, экскурсию по вечернему городу мы включили в тур после пожеланий туристов, посетивших республику в прошлом году", - отметил Меняйло.