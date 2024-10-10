В Госдуме оценили туристический потенциал Москвы

На фоне увеличения инвестиций в экономику столицы прогнозируется, что не менее чем на 4-5% ежегодно будет увеличиваться объем платных услуг населению. Это говорит о том, что наряду со стабильным импортозамещением будет расти и сфера туризма. Такой прогноз дал председатель комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры (член фракции "Новые люди") Сангаджи Тарбаев.

"Москва активно развивает и поддерживает индустрию гостеприимства. Комплексный подход дополняется активным развитием культурно-развлекательного сектора как ключевого эпицентра притяжения туристов. Речь идет не только о долгосрочных посещениях города. Туризм - это еще и короткие поездки на выходные или даже на один день. Московские фестивали, городские ярмарки, крупные спортивные мероприятия, например, Московский марафон - уникальный комплексный подход, опыт, который необходимо тиражировать. Инвестиции города в продуманную индустрию культурного развлечения и эмоций - прямая поддержка туристического сектора, а также десятков секторов экономики города", - пояснил депутат "Российской газете".

Если сегодня каждое 14-е рабочее место в Москве связано с туризмом, то через 3-5 лет, уверен он, в сфере гостеприимства столицы будет задействовано не менее 10% трудоустроенных.