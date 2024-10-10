Круизные компании попросили господдержки в модернизации теплоходов

Круизным компаниям удастся сохранить цены на путешествия на доступном для россиян уровне, если государство поможет модернизировать теплоходы, сказала НСН Светлана Гончарова.

Для круизных компаний сейчас важно получить поддержку от государства на модернизацию теплоходов, так как потенциал спроса круизного туризма очень высок, заявила в эфире НСН директор по развитию круизной компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова.

Спрос на круизные туры по рекам России подскочил на 20%, сообщила ранее газета «Известия» со ссылкой на компании-организаторы таких путешествий. Особым интересом у россиян стал пользоваться туризм на Волге. Гончарова отметила, что цены на круизы сохранятся на доступном для россиян уровне, если государство поможет компаниям в модернизации теплоходов.

«Мы всегда рады, когда открываются новые причалы, новые сооружения с удобной инфраструктурой для людей. Мы охотно включаем такие стоянки в свои маршруты. Поэтому, если есть проблемы, связанные с определенными причалами, то при разработке маршрута мы стараемся уже осторожнее включать их в маршрут либо же исключать из своих маршрутов в принципе. Говоря об обновлении теплоходов, отмечу, что на данный момент у нас строятся новые теплоходы и вводятся в эксплуатацию. До 2024 года было построено и введено в эксплуатацию шесть новых теплоходов общей пассажировместимости около 1000 человек. Мы ожидаем еще пять новых теплоходов в ближайшее время», - сказала собеседница НСН.

По ее словам, сегодня средний возраст теплоходов, используемых в круизном туризме, достигает 50 лет.

«Более 90% работающего флота, который имеет средний возраст около 50 лет, модернизировали и довели до уровня, соответствующего современным требованиям. Сегодня для нас, круизных компаний, очень важна господдержка именно в модернизации теплоходов, потому что потенциал спроса достаточно высокий, мы можем перевозить больше людей. Строительство новых теплоходов идет все-таки не такими быстрыми темпами, поэтому важно сохранять тот флот, который сейчас работает. Для нас, конечно, было бы очень важно получить господдержку на модернизацию флота. Тогда можно было бы сохранить цены на уровне доступных для большей части наших граждан», - отметила эксперт.

Ранее Гончарова рассказала НСН, что самыми популярными круизными направлениями минувшего лета стали круизы по Волге с заходом в города Золотого кольца России.