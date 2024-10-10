Сочинский курорт стал победителем в двух номинациях премии

Прошла 7-я премия SKI BUSINESS AWARDS, в жюри которой вошли около 100 экспертов отрасли. Форум туристических территорий собрал более 250 горнолыжных курортов (ГЛК) из России и стран-партнеров. Номинантов оценили как профессиональное жюри, так и горнолыжники на профильном портале.

Премия SKI BUSINESS AWARDS награждает успешные горнолыжные курорты, а также персоналии за существенный и значимый вклад в развитие горнолыжной отрасли.

По итогам сезона сочинский Курорт "Газпром Поляна" был признан лидером в двух номинациях, что стало результатом тщательной оценки проекта авторитетной комиссией и голосования любителей горнолыжного отдыха, как "Лучший отель для летнего отдыха" и "Лучший горнолыжный курорт Южного федерального округа".

Тренерская школа, которая работает на курорте, стала победителем в номинации "Лучшая служба горнолыжных инструкторов" в 2024 году, по мнению жюри Ski Business Awards, в открытом конкурсе.

Эта премия отмечает достижения в сфере горнолыжного бизнеса уже 10 лет, подчеркивая труд всей команды курорта. Это признание - результат ежедневного вклада сотрудников, которые создают атмосферу гостеприимства и заботы о каждом посетителе.