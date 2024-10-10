На туристическом рынке Петербурга растет популярность апарт-отелей

В Северной столице туристы все чаще отдают предпочтение сервисным апартаментам, а не классическим гостиницам.

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Об этом рассказал председатель экспертного совета по апарт-отелям Российской гильдии управляющих и девелоперов Константин Сторожев.

По его словам, доля размещений в апарт-отелях увеличилась на 5% по сравнению с летом 2023 года, тогда как заполняемость традиционных гостиниц снизилась до 39,2%.