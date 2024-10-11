Названы города России, куда туристы чаще всего ездят компаниями

Санкт-Петербург стал самым популярным городом для поездки компанией от пяти и более взрослых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на OneTwoTrip.

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Санкт-Петербург выбирали 14,2% пользователей. На втором месте по этому показателю оказалась Москва — 13,7%, на третьем — Сочи — 8,7%. В пятерку также вошли Казань и Краснодар.

Специалисты онлайн-сервиса проанализировали отельные бронирования и выяснили, что чаще всего такие туристы выбирают апартаменты, гостевые дома и другие объекты без звезд: на них приходится 36% заказов.

Кроме того, Петербург стал вторым в рейтинге российских городов для деловых поездок, Москва заняла первое место.

В сентябре сообщалось, что Москва заняла третье место в рейтинге городов БРИКС по количеству штаб-квартир ведущих компаний объединения. Первое место заняла столица Китая Пекин, на втором оказался Абу-Даби.

Высокая позиция российской столицы обусловлена тем, что в российской столице базируется значительное число компаний-лидеров бизнес-рейтинга, демонстрирующих как солидные финансовые результаты, так и приверженность технологическому устойчивому развитию.

Ранее столица США вошла в антилидеры рейтинга лучших городов.