В Тарко-Сале появилось новое пространство для отдыха

Новый сквер появился в центральной части Тарко-Сале на пересечении улиц Мира, 50 лет Ямала и Губкина.

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В Тарко-Сале благоустроили новый сквер на пересечении улиц Мира, 50 лет Ямала и Губкина. Главным его объектом стал бюст почетному жителю Ямала Николаю Бабину, сообщает местная администрация.

Теперь здесь есть все, что нужно для комфортных прогулок и приятного времяпровождения: современное освещение, удобные скамейки, ограждения, урны и красивые арт-объекты.

Также в сквере уделили особе внимание озеленению: сохранили старые насаждения и провели дополнительные работы по высадке деревьев.

Ранее у губкинских предпринимателей появился собственный сквер. Зеленая территория в 9-м микрорайоне была названа в честь празднования 30-летия Губкинского союза предпринимателей.

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