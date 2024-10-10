Туристы в Москве чаще всего выбирают заведения быстрого питания

Мостуризм определил 15 московских гостиниц и 15 ресторанов, наиболее востребованных среди путешественников в первом полугодии 2024 года. Эксперты использовали методику расчета турпотока, анализа структуры трат путешественников, а также большие данные "Сбераналитики", сообщили ТАСС в пресс-службе комитета по туризму.

"Российские туристы в столице чаще всего выбираютзаведения быстрого питания, а останавливаться предпочитают в четырехзвездочных гостиницах. Первое место в топе-15 кафе и ресторанов Москвы занимает кафе "Вкусно и точка", за ним - KFC (Ростикс), Burger King и "Братья Караваевы", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что на пятом, шестом и седьмом местах располагаются рестораны Frank By Basta, "The Бык", сеть ресторанов Vasilchuki. Восьмое, девятое и десятое заняли недорогие заведения Cofix, "Додо пицца" и Stars Coffee. Замыкают список любимых туристами гастромест "Урюк", корчма "Тарас Бульба", гастрономический центр "Зарядье", стейк-хаус Butcher и ресторан "Мясо&Рыба". Таким образом, лидерами топа стали заведения популярных франшиз - известные в разных регионах России и с невысоким средним чеком.

"Сегодня запрос на разнообразие в центре внимания - это стратегически важное преимущество, которое помогает развиваться бизнесу. Гастрономическая карта Москвы очень разнообразна, здесь можно найти блюда на любой вкус, запрос и бюджет, кроме того, город регулярно проводит гастрономические фестивали и мастер-классы, которые уже становятся брендом. Особенно важно, что в Москве развивается не только высокая кухня, но и культура стритфуда, быстрого питания - это не просто модное направление, которое соответствует образу жизни "на бегу", но и важный социокультурный элемент",- цитирует пресс-служба начальника управления программно-целевого планирования столичного комитета по туризму Ольгу Нечаеву.

Кроме того, был сформирован список 15 самых популярных гостиниц у российских туристов, посетивших Москву в первом полугодии 2024 года. Три призовых места в них заняли "Альфа Измайлово", "Аструс", "Азимут Смоленская" - все эти гостиницы четырехзвездочные. Далее следуют "Золотое Кольцо" (пять звезд), Измайлово "Вега" (четыре звезды), Измайлово "Гамма" (три звезды).

Далее идут такие отели, как Hampton by Hilton Moscow, Palmira Business Club, "Меркюр Ибис Адажио", "Салют", Novotel. Список замыкают Cosmos Smart Dubininskaya, "Лесная Сафмар", "Ye's Ботаника" и "Альянс "Бородино".