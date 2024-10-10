МИД не поддержал одностороннюю отмену виз для туристов из дружественных стран

Министерство иностранных дел РФ не считает предложение турбизнеса об односторонней отмене виз для туристов из дружественных стран перспективным. Об этом в рамках Международного конгресса туроператоров в Минске рассказал замдиректора департамента МИД по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям Степан Кузьменков.

На пленарном заседании глава «Интуриста» Александр Мусихин вновь озвучил идею о визовой реформе. Он сослался на опыт коллег в Казахстане и Белоруссии, отметив, что послабления можно ввести для гостей из трех стран: Ирана, Китая и Индии. Такой подход мог бы значительно повлиять на въездной турпоток в Россию.

Однако Степан Кузьменков как представитель МИД РФ инициативу не поддержал. Дипломат отметил, что Россия в одностороннем порядке к таким шагам не готова: «Мы вопрос так не ставим – отменять в одностороннем порядке. В международных отношениях должен соблюдаться принцип суверенного равенства. Ни в коей мере нельзя идти на односторонние какие-то такие шаги, даже если это может иметь экономический эффект, потому что это поставит наших граждан в несколько уязвимое положение».

Он также добавил, что с Ираном и Китаем у России и так действует соглашение о групповом безвизе. В этом отношении для турбизнеса открыты все возможности для увеличения турпотока.

Впрочем, на стороне туроператоров выступила зампред комитета ГД по туризму Наталья Костенко. По мнению депутата, Министерству иностранных дел стоило бы быть гибче и пробовать новые подходы в своей работе. Любые визовые послабления – это рост турпотока, а развитие туризма – это дополнительный стимул для экономики РФ.

В рамках заседания инициативу российских туроператоров прокомментировали и представители Митуризма Белоруссии. Они пояснили, что уже отменили визы в одностороннем порядке для граждан Европы и довольны результатом.

Отметим, что российские туроператоры в течение всего года настойчиво возвращаются к этой инициативе. В последний раз ее на Восточном экономическом форуме поднимал президент РСТ Илья Уманский. Тогда в Минэкономразвития пообещали подумать над перспективой, но, очевидно, к срочным задачам министерства она не относится.