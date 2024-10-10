В Кавминводах модернизируют туробъекты

В Ставропольском крае в 2024 году более 829 млн рублей направят на строительство и благоустройство туристических объектов в Кавминводах (КМВ).

Работы уже ведутся в Кисловодске, Пятигорске, Железноводске и Ессентуках, их курирует Минтуризма Ставрополья, сообщает ИА «Победа26».

Финансирование ведётся за счёт средств курортного сбора. За пять лет действия программы построено около 70 объектов, а общая стоимость реализованных проектов составила 1,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил максимальный размер субсидии в рамках инициативного бюджетирования с 2 млн до 5 млн рублей.