Специалист сообщил о росте интереса к круизному туризму в России

Руководитель проектов бюро ATLAS Дарья Коваленко заявила, что круизный туризм в России набирает обороты. Так, в 2023 году прирост составил 20%.

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Однако всё же это менее 1% от общего турпотока, уточнила она в беседе с газетой «Известия».

«Это не самый экологичный вид транспорта, но зато впечатляющий, например в связке с концепцией медленного туризма и путешествий по природным достопримечательностям», — отметила эксперт.

Наиболее популярной среди туристов является Волга — по ней проходит 87% всех круизных маршрутов страны.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН рассказал, какие направления могут быть интересны для осенних путешествий.