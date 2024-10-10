Туристы не хотят платить за доступ в интернет других пассажиров

Только один из двадцати туристов готов на повышение цен на авиабилеты ради доступа в интернет на борту самолёта. Таковы результаты опроса, проведенного в телеграм-канале «Крыша ТурДома». Лишь 6% из более 3 тыс. проголосовавших готовы согласиться на модель, предложенную операторами спутниковой связи, при которой за создание технической возможности выхода в интернет будут платить все пассажиры.

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«А почему за нас решают, что нам интересно? Мне вот совсем неинтересно платить +5% за перелёт. Мне эта услуга вообще не нужна», - негодуют туристы в комментариях.

Компании связи считают такой вариант более выигрышным для себя, поскольку не уверены в стабильном потоке тех пассажиров, которые будут покупать дополнительную услугу в виде доступа к сети. Судя по результатам опроса, на такой шаг по мере необходимости готовы идти 20% пассажиров.

Почти половина респондентов утверждает, что им в полете не нужен интернет совсем: «Хоть на борту самолета можно отдохнуть от интернета. Пока еще можно». А еще 15% готовы потерпеть до приземления - раньше не умирали без доступа к соцсетям в небе - и сейчас не умрем. Да и слышать вокруг себя галдеж через мессенджеры соседей никому не хочется.

Ранее TourDom.ru писал, что туристы не верят, что «Аэрофлот» откроет доступ в интернет в полете через 3-4 года.