Вологодский центр Y.E.S. признан лучшим семейным курортом России

Премия SKI BUSINESS AWARDS отмечает достижения в сфере горнолыжного бизнеса уже 10 лет.

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Премией были отмечены лучшие горнолыжные курорты страны в 38 номинациях. Победителей определило жюри из 60 экспертов горнолыжной, туристической, гостиничной, спортивной отраслей и ресторанного бизнеса.

Награждение прошло на территории крупнейшей площадки Северо-Кавказского федерального округа в МВЦ «Минводы ЭКСПО».

Центр Y.E.S. включает в себя горнолыжную инфраструктуру, современный глэмпинг, парки развлечений — аквапарк, зоопарк, веревочный парк, динопарк, а также музей-ресторан и панорамный отель.