В Кызыле устанавливают объекты для привлечения туристов

В столице Тувы реализуют проект по благоустройству городской инфраструктуры в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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Региональное Агентством по туризму поддержало инновационный проект ООО «Республика», который нацелен на улучшение инфраструктуры города и привлечение туристов. Одним из основных элементов реализации проекта стал мурал, украсивший здание кинотеатра «Найырал».

Установлены также скамейки с современным дизайном и USB зарядками. По мнению разработчиков проекта, это значительно повысит комфорт кызылчан и гостей города, желающих проводить время на свежем воздухе.

Проект включает в себя подсветку деревьев на территории сквера имени Салчака Тока, а также установку навеса с качелями на набережной.